Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук высказался о патриотизме в Украине



Слова легендарного защитника приводит Footboom.

Причиной его обращение стала критика его снимка, на котором он появился в вышиванке красного цвета.



"Кто по-дружески подколол, а кто и всерьез озаботился. Вот так и в стране. Если ты "правильный" патриот, "справжній", то вышиванка у тебя того цвета, сине-желтая. И в России ты ни разу не был. И говоришь на чистом украинском, без суржиков там всяких. И даже знаешь что там на Большом государственном гербе изображено, и где у козака спыс или что там. На Майдане был, Героев Небесной сотни по именам знаешь", - начал он.

По словам бывшего футболиста, в обществе принято разделять украинцев на "правильных и неправильных".

"Вопрос – куда девать миллионы "неправильных"? Любящих свою Родину всем сердцем. Свою Украину. Не носящих вышиванок, сепаров и "совков", да и просто абсолютно равнодушных к политике, но мечтающих жить хорошо? Куда девать тысячи "неправильных" русскоязычных украинцев, прошедших АТО? Жизнь за Украину положивших? Добровольно пришедших в военкомат после Крыма. Куда - люстрированных и обиженных, отодвинутых от кормушки, бывших налоговиков, чиновников, ментов и т.д?", - задается вопросом спортсмен.

Более того он уверен, что патриотизм в человеке проявляется не так как принято считать в Украине.



"Куда девать миллионы пенсионеров, мечтающих жить в Украинской СРСР? "Чемодан, вокзал, Россия"? Ничего, что это наши же родители? Это и их страна, их земля, их Украина. И ваша. И они ее любят. Да, по-своему, но любят. Потому что другой Родины у них нет и не будет. Вы хотите мне сказать, что любовь к Родине зависит от цвета вышиванки? Ерунда. Она либо есть, либо нет", - считает он.



Также он поделился, что значит "любить родину" по его мнению.



"Для меня лично – фермер, строящий поле и ремонтирующий школу для детей в своем селе, гораздо больший патриот, чем те, кто вещает с трибун про поддержку отечественного производителя и развитие системы образования. И пусть он разговаривает не на чистом украинском, а на матерном русском, и вышиванку в глаза не видел, но для Украины делает то, что может и умеет. Врач, работающий на скорой за копейки – патриот. Потому что не уезжает в Европу в поисках лучшей жизни, а спасает людей сутками напролет", - отметил Ващук.

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"У нас (В Украине - ред.), вместо того чтобы поднимать уровень жизни, поднимают уровень патриотизма на голодный желудок. У нас ходят ребята со свастикой, зигуют и так далее. Напоминает эпоху Гитлера, но тот перед войной обеспечил народу достойное проживание", - уверен композитор.

Также мы сообщали, что заслуженный артист Украины и ведущий Олег Филимонов также оценил патриотизм украинцев.

"Патриотизм нужно показывать не тем, что «бить» себя в грудь и кричать на всю округу «Слава Україні», а конкретными действиями", - считает Филимонов.



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