Український естрадний співак, народний артист України Олександр Пономарьов зробив попередження для українців

За його словами, якщо Україною будуть правити "бариги", змін на краще чекати не варто. Політик в Україні має бути таким, щоб по завершенні кар'єри його діти спокійно і з посмішкою могли гуляти по вулицях країни і гордо називати прізвище батьків.

Такою думкою 2017 року він поділився в інтерв'ю з Обозревателем.



"Я б бажав нашим політикам, щоб їх діти, після того, як вони вже закінчать свою політичну кар'єру, з прізвищем батьків спокійно ходили по місту, посміхалися і гордо називали її. Ось таким треба бути політиком", - підкреслив Пономарьов, дискутуючи на тему підтримки політиків зірками.

За словами артиста, українцям часто доводиться обирати з гіршого, тому публічні люди, якщо це робиться не просто за гроші, можуть вказати на кращих кандидатів. Правда, до цього вони зобов'язані вивчити біографію і політичну кар'єру цієї людини, інакше всю Україну чекають плачевні наслідки.

"Коли у нас будуть політики України державотворчі, які не будуть думати, як би тільки наїстися фінансово, тоді в нас буде результат. В іншому це будуть бариги, які заробляють на і без того, на жаль, бідній державі, яка потенційно може бути дуже багатим", - додав співак.

Нагадаємо, що Пономарьов зняв у кліпі відому російську актрису.

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