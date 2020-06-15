Украинский эстрадный певец, народный артист Украины Александр Пономарев сделал предупреждение для украинцев

По его словам, если Украиной будут править "барыги", изменений к лучшему ждать не стоит. Политик в Украине должен быть таким, чтобы по завершении карьеры его дети спокойно и с улыбкой могли гулять по улицам страны и гордо называть фамилию родителей.

Таким мнением 2017 года он поделился в интервью с Обозревателем.



"Я бы желал нашим политикам, чтобы их дети, после того, как они уже закончат свою политическую карьеру, с фамилией родителей спокойно ходили по городу, улыбались и гордо называли ее. Вот таким нужно быть политиком", - подчеркнул Пономарев, дискутируя на тему поддержки политиков звездами.

По словам артиста, украинцам часто приходится выбирать из худшего, поэтому публичные люди, если это делается не просто за деньги, могут указать на лучших кандидатов. Правда, до этого они обязаны изучить биографию и политическую карьеру этого человека иначе Украину ждут последствия.

"Когда у нас будут политики Украины державообразующие, которые не будут думать, как бы только наесться финансово, вот тогда у нас будет результат. В остальном это будут барыги, которые зарабатывают на и без того, к сожалению, обнищавшем государстве, которое потенциально может быть очень богатым", - добавил певец.

Напомним, что Пономарев снял в клипе известную российскую актрису.

Как ранее Politeka писала, Пономарев показал повзрослевшего сына.

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