Російський режисер-документаліст, автор картини Свідки Путіна Віталій Манський висловився про ставлення глави РФ до президента України Володимира Зеленського

Він вважає, що президент країни-агресора Володимир Путін не розглядає українського лідера Володимира Зеленського як серйозного суперника.

На думку Манського, Путін сприймає Зеленського як актора Кварталу-95, а не як президента і главу держави. Таку думку він озвучив в 2019 році для журналістів Української правди.

"Путін сприймає Зеленського як актора Кварталу-95. І, може бути, десь Путін навіть підіграє Зеленському, намагається виманити з його комфортного простору для того, щоб добитися своїх цілей і завдань. Якщо Путін в стані обігравати досвідчених політиків, які мають за спиною історію перемог або, принаймні, реальних справ, я не думаю, що Зеленський на даному етапі є для нього серйозно розглядаючимся супротивником або партнером", - додав він.

Крім того режисер висловив свою думку щодо того, як у Кремлі поставилися до перемоги Зеленського на виборах Президента України. Манський вважає, що для Кремля перемогою була поразка Петра Порошенка, так як п'ятий президент України був "для них більш консервативний і недоговороздатний".

"І вони робили ставку на те, що ось ця доктрина, яку пропонує Порошенко українському суспільству, помилкова, злочинна. Поразка Порошенка – це як би підтвердження правоти російської ідеології. А далі, отримавши Зеленського, напевно, вони внутрішньо якось заспокоїлися. Тому що дійсно зараз не отримали сильного конкурента. Хоча, може бути, вони помиляються. Зеленський – це для мене невідомий і незрозумілий політик. Подивимося", - зазначив режисер.

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