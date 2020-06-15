Шоумен і продюсер Андрій Данилко висловився про українських артистів, які прийшли в політику
За його словами, українські зірки йдуть у політику через гроші і жадібність, хоча явно не є голодуючими. Він пояснив, що його колеги, найімовірніше, отримали дуже вигідні пропозиції.
Таку думку він висловив 2019 року у коментарі The Lime.
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"Мабуть, є цікаві пропозиції до цих зірок. Ви розумієте про що я. Іншої причини я не бачу, є якась зацікавленість. Але мені здається, це неправильно. Погоджуючись на подібне, дуже просто зіпсувати собі репутацію. І я от дивлюся на деякі речі зараз і мені навіть буває ніяково. Немає підготовленості у зірок, які йдуть в політику, все по верхах, суцільно словесна вода", – заявив він.
За словами Данилка, щоб йти в політику, треба мати досвід та володіти інформацією, цифрами. Він пояснив, що відчуває почуття незручності, тому що звучать постановочні репліки і шаблони, а не заяви, виголошені зі знанням справи.
Данилко також зізнався, що йому багато разів пропонували підтримати ту чи іншу політичну партію, але він обрав свободу, на відміну від його колег, які зібралися в політику.
"Мільйон разів пропонували, але я не погоджуюся. Бувають такі моменти, коли в артистів дуже зростає популярність і їх починає заносити. Вони починають себе переоцінювати. А я люблю волю, незалежність. Хочемо – виступаємо, не хочемо – не виступаємо. А коли ти продаєш себе, але розумієш це лише з часом, нічого змінити вже не можеш. Гроші завжди можна заробити, але краще потроху. Так що все це не просто так. Адже люди (українські артисти прим. ред), які йдуть у політику, – вони ж не вмирають з голоду, не голодають, правильно? Ось вам і відповідь – їх туди заманють гроші і жадібність", – резюмував Данилко.
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