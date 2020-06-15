Шоумен и продюсер Андрей Данилко высказался об украинских артистах, которые пришли в политику

По его словам, украинские звезды идут в политику из-за денег и жадности, хотя явно не являются голодающими. Он пояснил, что его коллеги, вероятнее всего, получили очень выгодные предложения.

Такое мнение он выразил 2019 года в комментарии The Lime.

"Видимо, есть интересные предложения к этим звездам. Вы понимаете о чем я. Другой причины я не вижу, есть какая-то заинтересованность. Но мне кажется, это неправильно. Соглашаясь на подобное, очень просто испортить себе репутацию. И я вот смотрю на некоторые вещи сейчас и мне даже бывает неловко. Нет подготовленности у звезд, которые идут в политику, все по верхам, сплошь словесная вода", – заявил он.

По словам Данилко, чтобы идти в политику, нужно иметь опыт и владеть информацией, цифрами. Он пояснил, что испытывает чувство неловкости, потому что звучат постановочные реплики и шаблоны, а не заявления, произнесенные со знанием дела.

Данилко также признался, что ему много раз предлагали поддержать ту или иную политическую партию, но он выбрал свободу, в отличие от его коллег, которые собрались в политику.

"Миллион раз предлагали, но я не соглашаюсь. Бывают такие моменты, когда у артистов очень растет популярность и их начинает заносить. Они начинают себя переоценивать. А я люблю свободу, независимость. Хотим – выступаем, не хотим – не выступаем. А когда ты продаешь себя, но понимаешь это лишь со временем, ничего поменять уже не можешь. Деньги всегда можно заработать, но лучше понемногу. Так что все это не просто так. Ведь люди (украинские артисты прим.ред), которые идут в политику, – они ж не умирают с голоду, не голодают, правильно? Вот вам и ответ – их туда заманивают деньги и жадность", – резюмировал Данилко.

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