Білоруський співак Сергій Пархоменко, в минулому відомий як репер Серьога, а сьогодні Полиграфъ ШарикOFF дав несподівану пораду українцям

За його словами, "чудову" і "співучу" українську мову варто пропагувати через музику активніше, не тільки квотами на радіо. Як варіант, українців можна відправляти на гастролі до Росії.

Такою думкою він поділився 2017 року з журналістами порталу Вести.

"Українська мова чудова і співуча, і у вас є чудові артисти", - зазначив артист.

За словами Пархоменка, квоти на радіо однозначно позитивно впливають на розвиток української мови. Нагадаємо, в листопаді 2016 року в силу вступив закон про частину музичних творів українською мовою у програмах телерадіоорганізацій.

"Те, що зараз на українському радіо буде крутитися більше українських треків, я тільки за. Я вважаю, треба пропагувати українську мову через музику і відправляти артистів на гастролі в Росію, щоб вони заробляли там гроші і поверталися назад в країну", - додав співак.

Також раніше повідомлялося, що білоруський репер Серьога написав політичні вірші про Путіна в яких розкритикував президента РФ, але додав, що не змінить свою думку.

Він додав, що його звернення до Путіна залишається для нього актуальним. Однак він не прирівнює фігуру російського президента до всього російського народу.

На думку Серьоги, війни можна було уникнути, однак, за його словами, є конкретні люди, які були в цьому зацікавлені.

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