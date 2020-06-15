Белорусский певец Сергей Пархоменко, в прошлом известен, как рэпер Серега, а сегодня Полиграфъ ШарикOFF дал неожиданный совет украинцам

По его словам "замечательный" и "певучий" украинский язык стоит пропагандировать через музыку активнее, не только квотами на радио. Как вариант, украинцев можно отправлять на гастроли в Россию.

Таким мнением он поделился 2017 года с журналистами портала Вести.

"Украинский язык замечательный и певучий, и у вас есть замечательные артисты", - отметил артист.

По словам Пархоменко, квоты на радио однозначно позитивно влияют на развитие украинского языка. Напомним, в ноябре 2016 года в силу вступил закон о части музыкальных произведений на украинском языке в программах телерадиоорганизаций.

"То, что сейчас на украинском радио будет крутиться больше украинских треков, я только за. Я считаю, нужно пропагандировать украинский язык через музыку и отправлять артистов на гастроли в Россию, чтобы они зарабатывали там деньги и возвращались обратно в страну", - добавил певец.

Также ранее сообщалось, что белорусский рэпер Серега написал политические стихи о Путине в которых раскритиковал президента РФ, но добавил, что не поменяет свое мнение.

Он добавил, что его обращение к Путину остается для него актуальным. Однако он не приравнивает фигуру российского президента ко всему российскому народу.

По мнению Сереги, войны можно было избежать, однако по его словам, есть конкретные люди, которые были в этом заинтересованы.

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