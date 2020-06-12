Звукорежисер і музичний продюсер Володимир Бебешко озвучив своє ставлення до президента України Володимиру Зеленського

Свій коментар він дав в інтерв'ю "112".

На прикладі співака Дзідзьо, який з легкістю може виконувати більш складні композиції, він засумнівався в уподобаннях українців.

"У всьому винен наш улюблений народ – перестали думати. Вони перестали оцінювати ситуацію", - зазначив він.

Також продюсер згадав марафон президента України і зазначив, що він йому не сподобався.

"Коли я дивився марафон Зеленського, я був в шоці від нашої культури, журналістики та підготовки. Це настільки слабкі журналісти. Замість того, щоб поставити питання про освіту, про здоров'я, вони запитували, що ти там з Трампом розмовляв? Я з паном президентом працював довгий час і гордий тим, що його знаю. Але знаю, що тепер до нього за кілометр не підійду, бо це неможливо. Але немає потреби, я не порушую закон", - заявив продюсер.

За його словами, це було б некоректно з його боку.

"Я з ним грав у футбол, є його номер телефону, але я не можу звертатися до людей, коли вони приходять до влади. Це некоректно. А ось журналісти по-свинськи себе вели. Ні панібратства з президентом, з людиною, яку вибрали. У нашого президента ще будуть моменти, за які його можна критикувати. Але є субординація, культура. Є повага до самої інституції президентства. Мені може не подобатися Зеленський сто разів, але є повага до інституту", - заявив він.

А ось Володимир Бистряков зовсім іншої думки про главу держави:

"Але він (Зеленський - ред.) не політик, справа в тому. Я ставлюся до нього, як до людини мистецтва, якого, так би мовити, насильно сюди привели, в силу цілого ряду обставин, і змусили управляти ось цим усім, всієї цієї фігньою, як сказав його тато, розумієте. Так що вся надія на те, що де-то будуть вибори якісь. Може, будуть якісь політики. Є такі політики", - впевнений Бистряков.

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