Звукорежиссер и музыкальный продюсер Владимир Бебешко озвучил свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому

Свой комментарий он дал в интервью "112 Украина".

На примере певца Дзидзьо, который с легкостью может исполнять более сложные композиции, он засомневался во вкусах украинцев.

Во всем виноват наш любимый народ – перестали думать. Они перестали оценивать ситуацию", - отметил он.

Также продюсер вспомнил марафон президента Украины и отметил, что он ему не понравился.

"Когда я смотрел марафон Зеленского, я был в ужасе от нашей культуры, журналистики и подготовки. Это настолько слабые журналисты. Вместо того, чтобы поставить вопрос об образовании, о здоровье, они спрашивали, что ты там с Трампом разговаривал? Я с господином президентом работал долгое время и горд тем, что его знаю. Но знаю, что теперь к нему за километр не подойду, потому что это невозможно. Но нет и потребности, я не нарушаю закон", - заявил продюсер.

По его словам, это было бы некорректно с его стороны.

"Я с ним играл в футбол, есть его номер телефона, но я не могу обращаться к людям, когда они приходят к власти. Это некорректно. А вот журналисты по-свински себя вели. Нет панибратства с президентом, с человеком, которого выбрали. У нашего президента еще будут моменты, за которые его можно критиковать. Но есть субординация, культура. Есть уважение к самой институции президентства. Мне может не нравиться Зеленский сто раз, но есть уважение к институту", - заявил он.

А вот Владимир Быстряков совсем иного мнения о главе государства:

"Но он (Зеленский - ред.) не политик, дело в том. Я вот отношусь к нему, как к человеку искусства, которого, так сказать, насильно сюда привели, в силу целого ряда обстоятельств, и заставили управлять вот этим всем, всей этой фигней, как сказал его папа, понимаете. Так что вся надежда на то, что где-то будут выборы какие-то. Может, будут какие-то политики. Есть такие политики", - уверен Быстряков.

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