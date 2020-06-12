Народний артист України Володимир Гришко емоційно висловився про повернення окупованого Криму
Свій думки він озвучив в інтерв'ю "112".
За його словами, він сподівається на це, але в той же час є дуже багато й інших питань.
"Я хочу в це вірити. Але я не думаю, що це буде дуже швидко. Мені хочеться відповісти самому собі, чому без єдиного пострілу був зданий Крим? Мені хочеться відповісти самому собі, хто стріляв у спину героям Майдану? Мені хочеться відповісти самому собі, за яких обставин загинув легендарний Кузьма Скрябін? Мені хочеться дати відповідь самому собі за Іловайський та інші котли, за це мародерство свинорыльных, яке привело цю країну до жалюгідного стану. Але я не дам відповіді", - заявив співак.
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За його словами, у нинішньої влади є шанс все виправити.
"Я хочу в це вірити. Вони потрібні всім нам для того, щоб знати, в якій країні ми живемо. Тому що ми повинні знати, що ми не край Азії, ми - центр Європи. Королева Анна, і Хреститель Володимир, і Ярослав Мудрий всьому світу сказали, що ми - Європа. Ми до цього прагнули, і ми там є. Але Європу треба будувати в собі. Андрій Шептицький, великий наш патріарх, ще в 41-му році говорив, що ключ до перетворень в Україні знаходиться в нас самих, в українцях", - сказав співак.
Так, він повідомив, що для нього немає різниці, чий Крим український чи російський. На думку співака, найважливіше, щоб люди були живими і здоровими.
Також Козловський висловив жаль, що він не може приїхати в окупований Російською Федерацією Крим, де у нього залишається дуже багато шанувальників.
Нагадаємо, Козловський не побачив агресії з боку росіян.
Як повідомляла Politeka, Козловському набридло мовчати, співак розкрив правду про свою орієнтацію.
Також Politeka писала, що Козловський різко відповів на скандальне інтерв'ю Рамины.