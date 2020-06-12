Народный артист Украины Владимир Гришко эмоционально высказался о возвращении оккупированного Крыма
Свое мысли он озвучил в интервью "112 Украина".
По его словам, он надеется на это, но в то же время имеется очень много и других вопросов.
"Я хочу в это верить. Но я не думаю, что это будет очень быстро. Мне хочется ответить самому себе, почему без единого выстрела был сдан Крым? Мне хочется ответить самому себе, кто стрелял в спину героям Майдана? Мне хочется ответить самому себе, при каких обстоятельствах погиб легендарный Кузьма Скрябин? Мне хочется дать ответ самому себе за Иловайский и другие котлы, за это мародерство свинорыльных, которое привело эту страну до плачевного состояния. Но я не дам ответа", - заявил певец.
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По его словам, у нынешних властей есть шанс все исправить.
"Я хочу в это верить. Они нужны всем нам для того, чтобы знать, в какой стране мы живем. Потому что мы должны знать, что мы не край Азии, мы - центр Европы. Королева Анна, и Креститель Владимир, и Ярослав Мудрый всему миру сказали, что мы - Европа. Мы к этому стремились, и мы там есть. Но Европу надо строить в себе. Андрей Шептицкий, большой наш патриарх, еще в 41-м году говорил, что ключ к преобразованиям в Украине находится в нас самих, в украинцах", - заключил певец.
Так, он сообщил, что для него нет разницы, чей Крым украинский или российский. По мнению певца, самое важное, чтобы люди были живыми и здоровыми.
Также Козловский высказал сожаление, что он не может приехать в оккупированный Российской Федерацией Крым, где у него остается очень много поклонников.
Напомним, Козловский не увидел агрессии со стороны россиян.
Как сообщала Politeka, Козловскому надоело молчать, певец раскрыл правду о своей ориентации.
Также Politeka писала, что Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины.