Народный артист Украины Владимир Гришко эмоционально высказался о возвращении оккупированного Крыма



Свое мысли он озвучил в интервью "112 Украина".



По его словам, он надеется на это, но в то же время имеется очень много и других вопросов.

"Я хочу в это верить. Но я не думаю, что это будет очень быстро. Мне хочется ответить самому себе, почему без единого выстрела был сдан Крым? Мне хочется ответить самому себе, кто стрелял в спину героям Майдана? Мне хочется ответить самому себе, при каких обстоятельствах погиб легендарный Кузьма Скрябин? Мне хочется дать ответ самому себе за Иловайский и другие котлы, за это мародерство свинорыльных, которое привело эту страну до плачевного состояния. Но я не дам ответа", - заявил певец.

По его словам, у нынешних властей есть шанс все исправить.

"Я хочу в это верить. Они нужны всем нам для того, чтобы знать, в какой стране мы живем. Потому что мы должны знать, что мы не край Азии, мы - центр Европы. Королева Анна, и Креститель Владимир, и Ярослав Мудрый всему миру сказали, что мы - Европа. Мы к этому стремились, и мы там есть. Но Европу надо строить в себе. Андрей Шептицкий, большой наш патриарх, еще в 41-м году говорил, что ключ к преобразованиям в Украине находится в нас самих, в украинцах", - заключил певец.

Ранее украинский певец Виталий Козловский высказался об аннексии Крымского полуострова. Так, он сообщил, что для него нет разницы, чей Крым украинский или российский. По мнению певца, самое важное, чтобы люди были живыми и здоровыми.



