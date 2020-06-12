Режисер Володимир Бистряков висловився про президента України Володимира Зеленском

Свою думку він озвучив в інтерв'ю телеканалу "НаШ"

За його словами, між Україною і РФ зникла колишня єдність через віддалення в культурі і мові.



"У нас вважається, що ось та ж російська культура, разом з російською мовою, це являє загрозу безпеці України. Незрозуміло, правда, від кого, розумієте. Це заяву державних чиновників. Це чорні списки. Яке ж може бути тут єдність? Немає, будемо чекати інших часів, коли прийдуть на зміну Зеленському більше, так сказати", - зазначив режисер.

Більш того, він упевнений, що Зеленський не є політиком.

"Але він (Зеленський - ред.) не політик. Я ставлюся до нього, як до людини мистецтва, якого, так би мовити, насильно сюди привели, в силу цілого ряду обставин, і змусили управляти ось цим усім, всієї цієї фігньою, як сказав його тато, розумієте. Так що вся надія на те, що де-то будуть вибори якісь. Може, будуть якісь політики. Є такі політики", - впевнений Бистряков.

За його словами, владі України потрібно використовувати "силові методи" для наведення порядку.

"Тут потрібно діяти методом дубини, розумієте, методом якогось силового навіювання. Методом перевороту, методом якийсь хунти, не знаю ще. Ми до цього йдемо. На жаль", - уклав він.

Також ми повідомляли, що колишній соратник Володимира Зеленського Андрій Богдан різко відповів президенту на критику в його сторону.

Так, Богдан звинуватив Зеленського порушення ділового етикету, який не дозволяє «порядним людям коментувати період спільної діяльності».

Не менш гострими були слова Богдана про те, що його нібито «з'їдає» політика.

Колишній глава Офісу президента також розповів, що зараз Зеленським маніпулюють.

«Мені щиро шкода, що наші мрії про країну щасливих людей, де немає корупції, Ви проміняли на теплу ванну для себе і дешеві примхи непрофесійних і самозакоханих людей, які Вами маніпулюють», - розповів він.

Нагадаємо, Зеленський приголомшив українців закликом про договір з Путіним: "Ви ж розумієте, що без цього..."

Як повідомляла Politeka, Зеленський зробив щедрий подарунок внучці диктатора Муссоліні після її поїздки в "ЛДНР".

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