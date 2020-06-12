Режиссер Владимир Быстряков высказался о президенте Украины Владимире Зеленском

Свое мнение он озвучил в интервью телеканалу "НаШ"

По его словам, между Украиной и РФ пропало былое единство из-за отдаления в культуре и языке.



"У нас считается, что вот та же российская культура, вместе с российским языком, это являет угрозу безопасности Украины. Непонятно, правда, от кого, понимаете. Это заявление государственных чиновников. Это черные списки. Какое же может быть здесь единство? Нет, будем ждать других времен, когда придут на смену Зеленскому более, так сказать", - отметил режиссер.

Более того, он уверен, что Зеленский не является политиком.

"Но он (Зеленский - ред.) не политик, дело в том. Я вот отношусь к нему, как к человеку искусства, которого, так сказать, насильно сюда привели, в силу целого ряда обстоятельств, и заставили управлять вот этим всем, всей этой фигней, как сказал его папа, понимаете. Так что вся надежда на то, что где-то будут выборы какие-то. Может, будут какие-то политики. Есть такие политики", - уверен Быстряков.

По его словам, властям Украины нужно использовать "силовые методы" для наведения порядка.

"Тут нужно действовать методом дубины, понимаете, методом какого-то силового внушения. Методом переворота, методом какой-то хунты, не знаю еще. Мы к этому идем. К сожалению", - заключил он.

Также мы сообщали, что бывший соратник Владимира Зеленского Андрей Богдан резко ответил президенту на критику в его сторону.

Так, Богдан обвинил Зеленского в нарушении делового этикета, который не позволяет «порядочным людям комментировать период совместной деятельности».

Не менее острым были слова Богдана о том, что его якобы «съедает» политика.

Бывший глава Офиса президента также рассказал, что сейчас Зеленским манипулируют.

«Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей где нет коррупции, Вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые Вами манипулируют», - рассказал он.

Напомним, Зеленский ошеломил украинцев призывом о договоре с Путиным: "Вы же понимаете, что без этого..."

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал щедрый подарок внучке диктатора Муссолини после ее поездки в "ЛДНР".

Также Politeka писала, что Зеленскому напомнили главные зашквары на посту президента: "Путин - нормальный пацан".