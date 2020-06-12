Одеський журналіст і телеведучий Борис Бурда висловився про ситуацію, яка склалася між Україною і Росією

Свою думку він озвучив ще в 2014 році в інтерв'ю виданню "Сьогодні".

За його словами, в конфлікті винні обидві сторони.

"Конфліктна ситуація між нашими державами – найскладніша, яка тільки могла бути. І її, безумовно, треба вирішувати, а як саме - це прерогатива дипломатів. Я підкреслю, що в цьому конфлікті, як і в будь-якому іншому, є дві сторони, несуть рівну відповідальність – Росія і Україна. І якщо розумні запанують над божевільними людьми – ми спасемося. Якщо немає – можлива будь-яка біда. Будемо сподіватися на краще", – закінчив Бурда.

Раніше боксер Олександр Гвоздик висловився про конфлікт на Донбасі.

На його думку, війна - це, в першу чергу, засіб для наживи. А політична верхівка нібито переслідує свої матеріальні інтереси у війні, яка відбувається на Донбасі.

"Я думаю, що проблема в головах у людей. Війна – це все одно засіб наживи. Навіть якщо це священна війна за релігійними мотивами, то все одно верхівка переслідує свої матеріальні інтереси. Це може бути влада, корисні копалини і все інше. Не буває війни просто так, коли просто вирішили повоювати. Може, колись і було, за жінок, ще за когось", - заявив він.

Також ми повідомляли, що лідер групи "Тартак" Сашко Положинський розповів, що дуже багато людей на різних відповідальних посадах винні в тому, що відбувається на Донбасі.

"Потрібно покарати всіх винних і з того боку, і з нашого боку. Тому що такі теж є. Я впевнений, що дуже багато людей на різних відповідальних посадах винні в тому, що відбувається в нашій країні: хто вчасно чогось не зробив, хтось вчасно не дав відповідний наказ, хтось неправильний дав наказ. Винних у конфлікті на Донбасі треба шукати з обох сторін. Не всі однакові з нашої сторони лінії фронту, так само не всі однакові з тієї сторони лінії фронту", - переконаний Положинський.

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