Одесский журналист и телеведущий Борис Бурда высказался о ситуация, которая сложилась между Украиной и Россией

Свое мнение он озвучил еще в 2014 году в интервью изданию "Сегодня".

По его словам, в конфликте виноваты обе стороны.

"Возникшая конфликтная ситуация между нашими государствами – самая сложная, какая только могла быть. И ее, безусловно, нужно решать, а как именно - это прерогатива дипломатов. Я подчеркну, что в этом конфликте, как и в любом другом, есть две стороны, несущие равную ответственность – Россия и Украина. И если разумные возобладают над безумными людьми – мы спасемся. Если нет – возможна любая беда. Будем надеяться на лучшее", – закончил Бурда.

Ранее боксер Александр Гвоздик высказался о конфликте на Донбассе.

По его мнению, война - это, в первую очередь, средство для наживы. А политическая верхушка якобы преследует свои материальные интересы в войне, которая происходит на Донбассе.

"Я думаю, что проблема в головах у людей. Война – это все равно средство наживы. Даже если это священная война по религиозным мотивам, то все равно верхушка преследует свои материальные интересы. Это может быть власть, полезные ископаемые и все остальное. Не бывает войны просто так, когда просто решили повоевать. Может, когда-то и было, за женщин, еще за кого-то", - заявил он.

Также мы сообщали, что лидер группы "Тартак" Сашко Положинский рассказал, что очень много людей на разных ответственных должностях виноваты в том, что происходит на Донбассе.

"Нужно наказать всех виновных и с той стороны, и с нашей стороны. Потому что такие тоже есть. Я уверен, что очень много людей на разных ответственных должностях виноваты в том, что происходит в нашей стране: кто-то вовремя чего-то не сделал, кто-то вовремя не дал соответствующий приказ, кто-то неправильный дал приказ. Виновных в конфликте на Донбассе нужно искать с обеих сторон. Не все одинаковые с нашей стороны линии фронта, так же не все одинаковые с той стороны линии фронта", - убежден Положинский.

Напомним, что Газманов поведал, как россияне "спасли" Крым от Украины

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.



