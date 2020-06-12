Як вам ідея?

Депутат Тернопільської міськради від партії "Європейська Солідарність" Тарас Білан запропонував підірвати ядерні бомби в Будапешті, Москві і Санкт-Петербурзі

Як передає Politeka.net, відповідне звернення до президента України він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Причиною таких радикальних дій депутат називає плани по новому адміністративному поділу Закарпаття та для недопущення захоплення півдня України РФ.

"Сьогодні - Угорщина. Завтра такі ж поступки зажадає Румунія. А щодо Росії - так остання відкрито готується до збройного нападу з метою захоплення Одеської, Херсонської та Миколаївської областей", - повідомив він.

За його словами, Україна повинна відновити ядерний потенціал, і почати виробництво так званих "брудних" бомб.

"Боєголовки з ядерною начинкою встановити на ракети типу РК-360МЦ "Нептун" з введенням координат на території держав: Угорщина і Російська Федерація", - зазначив він.

У підсумку диверсанти групи з-поміж добровольців і волонтерів повинні розмістити ядерні боєголовки в містах Угорщини і Росії, планує нардеп.

"Передати їм створені «брудні бомби» з наказом встановити і привести в бойову готовність біля військових об'єктів міст: Будапешт (Угорщина), Санкт-Петербург і Москва (Російська Федерація)", - уклав він.

Раніше, депутат Верховної Ради України від партії "Слуга народу" Микита Потураєв висловив жалю з приводу того, що Україна не може "жбурнути" атомну бомбу на Москву.

"Ми готові, що проти нас буде вестися радіоелектронна боротьба. Атомної бомби, щоб жбурнути її на Москву, у нас поки немає, а це найбільш ефективний спосіб, щоб вирішити цю проблему раз і назавжди", — сказав депутат.

Варто нагадати, що президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким Росія може застосувати ядерну зброю на будь-яку атаку.

В документі йдеться, що Росія має право застосувати ядерну зброю у відповідь на атаку на її об'єкти інфраструктури, або коли під загрозу буде поставлено саме існування держави, а саме рішення про застосування ядерної зброї приймається виключно президентом РФ.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.