Депутат Тернопольского горсовета от партии "Европейская Солидарность" Тарас Билан предложил взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге

Как передает Politeka.net, соответственное обращение к президенту Украины он опубликовал на своей страничке в Facebook.

Причиной таких радикальных действий депутат называет планы по новому административному делению Закарпатья и для недопущения захвата юга Украины РФ.

"Сегодня - Венгрия. Завтра такие же уступки потребует Румыния. А касательно России - так последняя открыто готовится к вооруженному нападению с целью захвата Одесской, Херсонской и Николаевской областей", - сообщил он.

По его словам, Украина должна возобновить ядерный потенциал, и начать производство так называемых "грязных" бомб.

"Боеголовки с ядерной начинкой установить на ракеты типа РК-360МЦ "Нептун" с введением координат на территории государств: Венгрия и Российская Федерация", - отметил он.

В итоге диверсанты группы из числа добровольцев и волонтеров должны разместить ядерные боеголовки в городах Венгрии и России, планирует нардеп.

"Передать им созданные «грязные бомбы» с приказом установить и привести в боевую готовность возле военных объектов городов: Будапешт (Венгрия), Санкт-Петербург и Москва (Российская Федерация)", - заключил он.

Ранее, депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Никита Потураев выразил сожаления по поводу того, что Украина не может "швырнуть" атомную бомбу на Москву.

"Мы готовы, что против нас будет вестись радиоэлектронная борьба. Атомной бомбы, чтобы швырнуть ее на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ, чтобы решить эту проблему раз и навсегда", — сказал депутат.

Стоит напомнить, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия может задействовать ядерное оружие на любую атаку.

В документе говорится, что Россия имеет право применить ядерное оружие в ответ на атаку на ее объекты инфраструктуры, или когда под угрозу будет поставлено само существование государства, а само решение о применении ядерного оружия принимается исключительно президентом РФ.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.