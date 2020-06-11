Український співак Олег "Фагот" Михайлюта, соліст дуету ТНМК потрапив у скандал після звернення до жителів Донбасу

У своєму зверненні він підняв питання російської та української мов.

В короткому відеозверненні 2018 року, опублікованому на каналі "Радіо Свобода" в YouTube "Фагот" висловився про російськомовних патріотів (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Особливо останнім часом я розумію, що люди, які нарочито розповідають, що лише українською мовою ми зможемо побудувати нашу країну, - вони або випадково роблять помилку, або спеціально роблять помилку і розгойдують ситуацію", - зазначив артист.

При цьому Михайлюта привів у приклад українських військових на сході.

"Приблизно половина хлопців, які за нас за всіх там з автоматами ризикують життями і гинуть, - вони говорять російською. Але вони також розуміють, що Україна їх країна, і вони будуть відстрілюватися до останнього патрона", - додав він.

Також раніше повідомлялося, що лідер групи ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) зробив заяву про війну на Донбасі.На його думку, в українського народу є характер для зачищення ворога, як зовнішнього, так і внутрішнього, залишається лише перейти до дій.

"Будь-яка війна абсурдна, але коли тварі зі стволами приходять до тебе в будинок, їх потрібно знищити. Навіть якщо хтось із них пробрався у Верховну Раду і прикривається депутатською скоринкою. Характер на зачистку країни від ворога і зовнішнього, і внутрішнього у нас є треба робити!" - заявив музикант.

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