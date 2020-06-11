Украинский певец Олег "Фагот" Михайлюта, солист дуэта ТНМК угодил в скандал после обращения к жителям Донбасса

В своем обращении он поднял вопрос русского и украинского языков.

В коротком видеообращении 2018 года, опубликованном на канале "Радіо Свобода" в YouTube "Фагот" высказался о русскоязычных патриотах (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Особенно последнее время я понимаю, что люди, которые нарочито рассказывают, что лишь украинским языком мы сможем построить нашу страну, - они либо случайно совершают ошибку, либо специально совершают ошибку и раскачивают ситуацию", - отметил артист.

При этом Михайлюта привел в пример украинских военных на востоке.

"Приблизительно половина ребят, которые за нас за всех там с автоматами рискуют жизнями и погибают, - они говорят на русском. Но они точно также понимают, что Украина их страна, и они будут отстреливаться до последнего патрона", - добавил он.

Также ранее сообщалось, что лидер группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) сделал заявление о войне на Донбассе.По его мнению, у украинского народа есть характер для зачистки врага, как внешнего, так и внутреннего, остается лишь перейти к действиям.

"Любая война абсурдна, но когда твари со стволами приходят к тебе в дом, их нужно уничтожить. Даже если кто-то из них пробрался в Верховную Раду и прикрывается депутатской корочкой. Характер на зачистку страны от врага и внешнего, и внутреннего у нас есть — надо делать!" - заявил музыкант.

Напомним, что Фоззи из ТНМК раскрыл, какой видит ситуацию в Украине

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