Російський співак Микола Расторгуєв вчергове довів, як вигідно бути улюбленим виконавцем та другом російського президента

Мерія Москви виділила 191,1 млн. рублів фонду артиста на ремонт фасаду його офісу, повідомляє Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Расторгуєв заявив журналістам, які запідозрили його в розтраті коштів, що ці гроші зараз лежать на спеціальному рахунку і будуть витрачені на реставрацію будівлі, в якій розташований фонд співака.

Така щедрість влади по відношенню до артиста не залишилася в стороні від уваги соцмереж.

«Там за туманами, з 200 лямами...», – іронізують у підписі до публікації в блозі «Жити в Росії».

У коментарях не забули згадати, що Расторгуєв, який постійно зізнавався в любові батьківщині, пишався дружбою з Володимиром Путіним і членством в партії «Єдина Росія», купив квартиру в німецькому місті Баден-Баден по сусідству з приятелем і автором слів до пісень «Любе» Ігорем Матвієнко та поїхав туди на ПМП.

Найцікавіше, що артист усіляко заперечував переїзд, але тим не менш, чутки про це не вщухають досі.

«Але жити при цьому краще в Німеччині», «Так знаємо - вже давно в курсі. Патріот той ісчо, зі строкатою стрічкою - і до солдатів НАТО. Предки його, напевно, дуже любили німців», «Любити Росію з Німеччини дуже патріотично», «Був цікавим і затребуваним виконавцем в 90-і – став черговою мерзотою», «Йому там в Баден-Бадені зовсім водою промило мізки, патріот х**ов», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Расторгуєв розповів, що думає про українців:

«Мене просто іноді дратує... Начебто наша позиція настільки зрозуміла... Чому у них бракує мізків це зрозуміти? Вони що, тупі, чи що? Мені справді важко зрозуміти, тому що в Україні – там зомбоване якесь суспільство».

Нагадаємо, що улюблений співак Путіна поскаржився на маленьку пенсію

Як повідомляла Politeka, Расторгуєв покликав MARUV в РФ, не забувши образити українців.

Також Politeka писала, що Розенбаум похвалив Путіна за "порятунок росіян" в Україні.