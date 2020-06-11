Российский певец Николай Расторгуев в очередной раз доказал, как выгодно быть любимым исполнителем и другом российского президента

Мэрия Москвы выделила 191,1 млн. рублей фонду артиста на ремонт фасада его офиса, сообщает Politeka.net cо ссылкой на росСМИ.

Расторгуев заявил журналистам, заподозрившим его в растрате средств, что эти деньги сейчас лежат на специальном счету и будут потрачены на реставрацию здания, в котором расположен фонд певца.

Такая щедрость властей по отношению к артисту не осталась в стороне от внимания соцсетей.

«Там за туманами, с 200 лямами...», – иронизируют в подписи к публикации в блоге «Жить в России».

В комментариях не преминули вспомнить, что Расторгуев, который постоянно признавался в любви родине, гордился дружбой с Владимиром Путиным и членством в партии «Едина Россия», купил квартиру в немецком городе Баден-Баден по соседству с приятелем и автором слов к песням «Любэ» Игорем Матвиенко и уехал туда на ПМЖ.

Самое интересное, что артист всячески отрицал переезд, но тем не менее, слухи об этом не утихают до сих пор.

«Но жить при этом лучше в Германии», «Да знаем - уже давно в курсе. Патриот тот есчо, с пестрой лентой - и к солдатам НАТО. Предки его, наверное, очень любили немцев», «Любить Россию из Германии очень патриотично», «Был интересным и востребованным исполнителем в 90-е -стал очередной мразью», «Ему там в Баден-Бадене совсем водой мозги промыло, патриот х**ов», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Расторгуев рассказал, что думает об украинцах:

«Меня просто иногда раздражает... Вроде бы наша позиция настолько ясна... Почему у них недостает мозгов это понять? Они что, тупые, что ли? Мне действительно тяжело понять, потому что в Украине – там зомбированное какое-то общество».

Напомним, что любимый певец Путина пожаловался на маленькую пенсию

Как сообщала Politeka, Расторгуев позвал MARUV в РФ, не забыв оскорбить украинцев.

Также Politeka писала, что Розенбаум похвалил Путина за "спасение русских" в Украине.