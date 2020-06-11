На пляжі в селищі Миколаївка в окупованому Криму сталася епічність бійка
У соцмережах очевидці виклали відеозапис, як поводяться на відпочинку ті, хто вирішив покращити туристичну статистику.
На кадрах, знятих на центральному пляжі, жінка, яка, судячи з її поведінки, навряд чи твереза, з усієї сили б'є іншу відпочиваючу, тягаючи її за волосся, і навіть намагається придушити.
«Бачиш, що одна п'яна жінка може влаштувати», – коментує голос за кадром. Спостерігаючи за подіями, дівчина, яка знімає, додає, що від побаченого їй «аж погано».
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У свою чергу «героїня» ролика» щосили лупцює неугодних сусідок по пляжу, не звертаючи уваги на те, що з неї злетів верх купальника, і демонструючи всім на пляжі свою старечі груди.
«Миколаївка, Севастополь, міський пляж, навала ніщебродів з рф. Покращав Крим при рф))», - йдеться в підписі до відео
У коментарях один з очевидців розповів, що жінка справді була п'яна, ображала матерів і дітей, а також жорстоко била всіх, хто попадався під руку. Викликані на місце інциденту поліцейські так і не приїхали.
Користувачі дали свою оцінку тому, що відбувається.
«Бахатєї з сусідньої росії понаїхали», «Такі свиноматки завжди були, просто раніше молоді було більше України. Якось було не до них - маса їх розчиняла. Тепер п'яні свиноматки готові канібалити той мінімум молодняка. Думаю до**іще приїжджої русні самі в шоці, як деградувала туристична аудиторія після анексії», «Пляжне сумо», «Шоу «пяні, голі, смішні і дурні»», «Бабка божевільна, ще й нажралась. Таке бидло скрізь є», «Бугага! Кримчан ображало, що до них приїжджали відпочивати «п'яні шахтарі» з України! Ну ОК.....;)», «зате без біндер. Стадо б**ть», – пишуть під відео.
Нагадаємо, соцмережі висміяли «втомлених» туристів в окупованому Криму.
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