На пляже в поселке Николаевка в оккупированном Крыму произошла эпичная драка

В соцсетях очевидцы выложили видеозапись, как ведут себя на отдыхе те, кто решил улучшить туристическую статистику.

На кадрах, снятых на центральном пляже, женщина, которая, судя по ее поведению, вряд ли трезвая, изо всей силы бьет другую отдыхающую, таская ее за волосы, и даже пытается придушить.

«Видишь, что одна пьяная женщина может устроить», – комментирует голос за кадром. Наблюдая за происходящим, девушка, которая снимает, добавляет, что от увиденного ей «аж плохо».

В свою очередь «героиня» ролика» активно метелит неугодных соседок по пляжу, не обращая внимания на то, что с нее слетел верх купальника, и демонстрируя всем на пляже свою старческую грудь.

«Николаевка, Севастополь, городской пляж, нашествие нищебродов из рф. Похорошел Крым при рф))», – говорится в подписи к видео

В комментариях один из очевидцев рассказал, что женщина действительно была пьяная, оскорбляла матерей и детей, а также жестоко била всех, кто попадался под руку. Вызванные на место инцидента полицейские так и не приехали.

Пользователи дали свою оценку происходящему.

«Бахатеи из соседней россии понаехали», «Такие свиноматки всегда были, просто раньше молодежи было больше из Украины. Как-то было не до них - масса их растворяла. Теперь пьяные свиноматки готовы канибалить тот минимум молодняка. Думаю до**ище приезжей русни сами в шоке, как деградировала туристическая аудитория после аннексии», «Пляжное сумо», «Шоу «пьяные, голые, смешные и глупые»», «Бабка сумасшедшая, ещё и нажралась. Такое быдло везде есть», «Бугага! Крымчан оскорбляло, что к ним приезжали отдыхать «пьяные шахтеры» из Украины! Ну ОК.....;)», «зато без биндер. Стадо б**ть», – пишут под видео.

Напомним, соцсети высмеяли «уставших» туристов в оккупированном Крыму.

Как сообщала Politeka, пьяная россиянка разбушевалась в самолете на Анталью.

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