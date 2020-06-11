Співачка і Народна артистка України Марія Бурмака висловилася про артистів, які виступають в РФ

Свій коментар вона дала в інтерв'ю "Главкому" у 2016 році.

За словами співачки, її колег засуджувати не варто, оскільки не тільки вони відвідують Росію.

"Якщо розглядати музику, як бізнес, є люди, які відмовляються від вигідної пропозиції та не їдуть в Москву. Але є артисти, які їздять туди як на роботу. Однак не тільки музиканти їздять в Росію по роботі. Багато людей інших професій продовжують бувати в Москві: хтось буває там на освітніх програмах, хто має бізнес. Тоді яке ви маєте моральне право засуджувати артистів, які теж туди (у РФ - ред.) їздять по справах?», - зазначила співачка.

Більш того, вона вказала на той факт, що російські продукти з легкістю можна побачити на українських прилавках.



"Я не хочу бути серед тих, хто засуджує. І набагато огидніша, коли вищі посадові особи мають бізнес в Росії. Або, зайшовши в супермаркет, і бачиш там російські продукти. Виникає питання, як вони туди потрапили?", - сказала артистка.

Раніше телеведучий Остап Дроздов висловив жорстку думку про заробітчан в Росії.

За його словами, з РФ пора припинити будь-яку співпрацю і заборонити все, що пов'язане з цією країною.

"Російські книги – геть. Російські медіа – геть. Російську церкву – геть. Російську попсу і серіальчики – геть. Торгівлю з Росією – припинити. Літаки приземлити, човни зачохлити, потяги – в депо. Будь-які взаємини з ґвалтівником треба було обірвати ще давно, а не на п’ятому році війни. І нехай наші галицькі заробітчани поцілують себе в жопу і їдуть у підмосков'ї через Білорусь", - заявив він.