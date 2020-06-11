Певица и Народная артистка Украины Мария Бурмака высказалась об артистах, которые выступают в РФ

Свой комментарий она дала в интервью "Главкому" в 2016 году.

По словам певицы, ее коллег осуждать не стоит, так как не только они посещают Россию.

"Если рассматривать музыку как бизнес, есть люди, которые отказываются от выгодного предложения и не едут в Москву. Но есть артисты, которые ездят туда как на работу. Однако не только музыканты ездят в Россию по работе. Многие люди других профессий продолжают бывать в Москве: кто-то бывает там на образовательных программах, кто-то имеет бизнес. Тогда какое вы имеете моральное право осуждать артистов, которые тоже туда (в РФ - ред.) ездят по делам?», - отметила певица.

Более того, она указала на тот факт, что российские продукты с легкостью можно увидеть на украинских прилавках и это не нормально.



"Я не хочу быть среди тех, кто осуждает. И гораздо противнее, когда высшие должностные лица имеют бизнес в России. Или, зайдя в супермаркет, видишь там российские продукты. Возникает вопрос, как они туда попали?", - заключила артистка.

Ранее телеведущий Остап Дроздом выразил жесткое мнение о заробитчанах в России.

По его словам, с РФ пора прекратить любое сотрудничество и запретить все, что связано с этой страной.

"Российские книги – вон. Российские медиа – вон. Русскую церковь – вон. Российскую попсу и сериальчики – вон. Торговлю с Россией – прекратить. Самолеты приземлить, лодки зачехлить, поезда – в депо. Любые взаимоотношения с насильником надо было оборвать еще давно, а не на п’пятом году войны. И пусть наши галицкие заробитчане поцелуют себя в жопу и едут в подмосковье через Беларусь", - заявил он.