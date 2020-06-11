Співак і музикант, лідер групи "Вагоновожатые" Антон Слєпаков висловився про артистів, які використовують фразу "мистецтво поза політикою"

За його словами, популярну сьогодні фразу "мистецтво поза політикою" можна розглядати по-різному. Все залежить від того, що є сама політика.

Такою думкою він поділився 2018 року в інтерв'ю порталу MyKharkov. Як підкреслив артист, якщо мова не йде конкретно про приналежність до політичних партій, ігнорувати війну в країні неможливо.

"Дивлячись, що є політика. Якщо політика — це приналежність до певних політичних партій, то безумовно так, мистецтво не має пропагувати жодну політичну силу. Але коли твоя країна Україна знаходиться у стані війни, бути страусом з головою в піску просто неможливо", — сказав він.

У своїх інтерв'ю Слєпаков неодноразово зазначав, що війну на сході України вважає вагомою причиною для того, щоб в даний момент відмовитися від гастролей на території Російської Федерації.

Також раніше повідомлялося, що лідер гурту Ріапобой Дмитро Шуров висловився про гастролі українських зірок в Росії і засудив цькування українських зірок-гастролерів.

Співак зазначив, що в Україні відсутній закон, який регулює концертну діяльність вітчизняних знаменитостей в РФ, тому виступати там чи ні — особистий вибір кожного.

Разом з тим своїх колег-гастролерів він не засуджує, адже у кожного з них є особисті причини так вчинити.

Нагадаємо, що відомий режисер назвав терміни примирення між Україною та Росією.

Як повідомляла Politeka, режисер Міндадзе пояснив істерику російських зірок навколо анексії Криму.