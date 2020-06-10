Французький співак Поль Манондіз висловив свою думку про Україну й українську мову

За його словами, Україна - ще зовсім молода країна, до того ж вільна. Мовне питання існує лише тимчасово, у майбутньому країна неодмінно заговорить українською. В цілому ж можна говорити на різних мовах, проте знати мову країни, в якій живеш, необхідно кожному без винятку.

Такою думкою він поділився в 2018 році для журналістів видання Обозреватель.

"Дуже складно (вчити українську. - прим. ред.) Справа в тому, що я ще й в Києві живу, тут більшість людей говорять російською. А до цього я кілька місяців був у Львові, і там я зрозумів, що таке українська мова", - згадав співак.

В майбутньому, як підкреслив Манондіз, країна обов'язково заговорить рідною мовою.

"Я думаю, це не проблема, тому що Україна ще дуже молода країна, при цьому вільна країна. Для всього цього просто треба час. Україна ще заговорить українською. І це треба. Та й мова адже дуже гарна, мелодійна. Для мене українська - як карамель. Це потрібно. Це треба (переходить на українську). Я зараз вчу українську мову. І це не дуже легко, але я вчу", - додав він.

Також раніше повідомлялося, що письменник Василь Шкляр обурився відношенню до української мови в Україні. Письменник вважає, що кожен українець повинен вивчити рідну мову, адже це не так вже й складно.



"Коли дивлюся на тих виродків, які життя прожили в Україні, а так і не змогли вивчити української мови, то мені аж щось робиться. Я вірменський вивчив за два місяці. Навіть не в університеті, а під час гри в карти, в очко", - зазначив письменник.