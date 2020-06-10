Український чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний однозначно відповів "Чий Крим"

У чемпіона немає сумнівів, що кримський півострів був незаконно захоплений Росією і належить Україні. Крім того, він додав, що вивчав інформацію і з російських ЗМІ, але все одно не змінив власну думку.

Про це чемпіон заявив 2019 року для журналістів видання Tribuna.

"Для мене чітко зрозуміло, що на сході України йде війна, Крим анексований, а Росія - агресор. Все розвивалося по черзі. Спочатку анексували Крим, потім Путін дозволив вхід військ на територію України. Потім логічно - захотілося мати коридор в Крим. Я намагався читати іноземні ЗМІ, а також наші. Заглядував і на проросійські ЗМІ, щоб мати інформацію звідти, а не тільки з одного боку. У мене склалася думка про агресію Росії. Вважаю, що вона цілком правильна", - заявив спортсмен.

Біатлоніст уточнив, що на його ставлення до РФ не вплинуло навіть життя подружжя в цій країні. Він згадав, що дружина переїхала в Росію, коли їй було 8 років і все ж краще спілкується українською, ніж спортсмен.

"Моя дружина не з Росії, а з України - з Ужгорода. У 8 років переїхала жити в Росію, батько звідти. У мене ніколи не було з нею питань анексії і агресії Росії. Вона вільно спілкується українською, часом мене поправляє, тому що русизми використовую. Вона чітко такої ж думки про ситуацію, що і я", - підсумував Підручний.

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