Украинский чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный однозначно ответил "Чей Крым"

У чемпиона нет сомнений, что крымский полуостров был незаконно захвачен Россией и принадлежит Украине. Кроме того, он добавил, что изучал информацию и из российских СМИ, но все равно не изменил собственное мнение.

Об этом чемпион заявил 2019 года для журналистов издания Tribuna.

"Для меня четко понятно, что на востоке Украины идет война, Крым аннексирован, а Россия - агрессор. Все развивалось поочередно. Сначала аннексировали Крым, потом Путин позволил вход войск на территорию Украины. Затем логично - захотелось иметь коридор в Крым. Я старался читать иностранные СМИ, а также наши. Заглядував и на пророссийские СМИ, чтобы иметь информацию оттуда, а не только с одной стороны. У меня сложилось мнение об агрессии России. Считаю, что она вполне правильная", - заявил спортсмен.

Биатлонист уточнил, что на его отношение к РФ не повлияло даже жизнь супруги в этой стране. Он вспомнил, что жена переехала в Россию, когда ей было 8 лет и все же лучше общается на украинском, чем спортсмен.

"Моя жена не из России, а из Украины - из Ужгорода. В 8 лет переехала жить в Россию, отец оттуда. У меня никогда не было с ней вопросов аннексии и агрессии России. Она свободно общается на украинском, порой меня поправляет, потому что руссизмы использую. Она четко такого же мнения о ситуации, что и я", - подытожил Пидручный.

Напомним, чемпион мира рассказал, как нужно поступить с Усиком.

Как сообщала Politeka, чемпион мира из Крыма в открытую назвал РФ агрессором.

Также Politeka писала, что кикбоксер уделал Ломаченко патриотическим видео.