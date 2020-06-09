Відомий російський музикант і лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров різко розкритикував президента РФ Володимира Путіна

Так, він заявив, що президент Росії Володимир Путін кардинально змінив напрямок руху країни, рухаючи Росію в глибоку прірву.

Про це Шнурів сказав 2016 року в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Напрямок руху змінився в Росії. Якщо на початку 2000-х ми якось плавно дрейфували в бік Європи, то тепер ми плавно рухаємся у зворотний бік. Але не думаю, що в бік Китаю", - зазначив музикант.

На питання, куди дрейфує Росія, Шнуров відповів досить різко, при цьому артист не підбирав слів і лихословив.

"Кудись між. В пі***, напевно. Кудисьв той степ, де зовсім темно і волого. Туди дрейфуем".

Крім того, він вважає, що в Російській Федерації зараз спостерігається час "жо*а"

Шнуров також зазначив, що більшість росіян залишилися невігласами, які будь-яке слово сприймають у багнети. І ніколи не перевіряють інформацію, а вірять усьому, що говорять в російських ЗМІ.

"Ми як були войовничими невігласами, так ними і залишилися. Будь-яку іншу точку зору ми сприймаємо як випад, як ворожий настрій. Якщо ми бачимо людину, яка не поділяє наших переконань, вона для нас не може бути хорошою. Ось це – основне", - підсумував музикант.

Нагадаємо, що Шнуров розніс Путіна через його обіцянку.

Як повідомляла Politeka, Шнуров висловився про Зеленського, поставивши в приклад Путіна.

Також Politeka писала, що російський музикант Шнурів визнав Донбас українським.