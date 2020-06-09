Шахтарі виступили проти бойовиків через нові умови роботи на Донбасі

Як стало відомо виданню "Радіо Свобода", окупанти збираються закрити шахти в ОРДЛО і вже урізали зарплати співробітникам, передає Politeka.net.

Раніше ватажки терористів в самопроголошеної "ЛНР" повідомили про початок програми «по реорганізації вугільної галузі». Згідно з планом, незаконні влада вирішили об'єднати всі так звані «державні» шахти в одне підприємство, а деякі і зовсім закрити. Причиною закриття шахт пов'язують із зменшенням російським урядом квот на збут вугілля та металургійної продукції підприємств ОРДЛО в Росії.

Дії бойовиків призвели до страйків робітників на непідконтрольної території Луганської області. Так у травні гірники шість днів не виходили з вибою на шахті «Ніканор-Нова», а їх родичі протестували на поверхні. Учасники страйку вимагали не закривати підприємство і видати борги по зарплатах за 20 місяців.

У червні повстали робітники на шахті "Білоріченська", розташованої в Лутугинському районі на Луганщині. Протестувальники повідомили, що не будуть працювати за копійки, які їм платять після об'єднання за програмою окупантів.

"За безкоштовно працювати ніхто не буде. Зарплата на шахті "Білоріченська" зобов'язана бути мінімум 20 000 рубрей. Це ГРП-МПУ. Ні? Тоді йдіть. За свою здобич ми себе окупний в 1000 відсотків", - написали шахтарі.

Один з учасників співтовариства в коментарях написав, що окупаційні власті обіцяли видати за травень попередню зарплату, але на днях працівників попросили підписати обхідні листи, в яких вказана зарплата в 10 тисяч.

Варто відзначити, що бойовики з так званої "ДНР" вирішили провести аналогічну "реорганізацію" гірничодобувних підприємств в Донецьку. За даними Східної правозахисної групи, окупанти збираються ліквідувати п'ять шахт.

"Донецьк наступний на закриття?", - пише "Радіо Свобода". - "Слідом за стартом «реорганізації» вугільної галузі в Луганську, «оптимізувати» шахти вирішили і в Донецьку. Там це назвали «планом висновку вугільних підприємств на рентабельний рівень".

Нагадаємо, головний бойовик «ДНР» готується приєднати Донбас до Росії.

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.

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