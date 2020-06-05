Український інтернет охопив саркастичний колаж з портретами усіх президентів України, які по черзі поєднують риси зовнішності один одного.

Забавною фотожабою користувачі в більшості діляться в Telegram-каналах. Передає Politeka.net.

В цій кумедній таблиці розміщені фото колишніх очільників України Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми, Віктора Ющенка, Віктора Януковича та нинішнього гаранта Володимира Зеленського.

Оригінальність цього «приколу» полягає в тому, що обличчя президентів плавно змішуються у зовнішності. Тому виходить досить кумедний мікс обличь.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський проведе вихідні в президентській резиденції на острові Бірючий в Азовському морі.

ЗМІ пишуть, що президент на Трійцю зібрався відпочити неподалік від Мелітополя та Кирилівки. Саме там, в Херсонській області знаходиться острів Бірючий, який входить до складу Азово-Сиваський національний природний парк.

Резиденція на острові з'явилася ще за часів Микити Хрущова.

Незважаючи на те, що Зеленський поїде відпочити на морському узбережжі, навряд чи варто очікувати, що на офіційних сторінках президента і першої леді з'являться фото в купальних костюмах.

А ось у минулі часів пара могла спокійно показувати кадри сімейного пляжного відпочинку.

Ми вирішили показати архівні фото Олени Зеленської в купальниках.

Нагадаємо, що в допрезидентские часи Зеленские відпочивали на віллі в Італії.

“Кілька разів ми там відпочивали. Спочатку ми її орендували, потім якимось чином компанія [студія «Квартал 95»] її придбала, але з тих пір ми там вже не бували”, – розповідала якось Олена Зеленська.

Тепер Зеленские будуть відпочивати на дачі, де раніше любила проводити час сім'я Віктора Януковича.

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