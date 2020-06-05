В сети появилась забавная таблица с фотожабами украинских президентов

Украинский интернет охватил саркастический коллаж с портретами всех президентов Украины, которые поочередно соединяют черты внешности друг друга.

Забавной фотожабою пользователи в большинстве делятся в Telegram-каналах. Передает Politeka.net.

В этой забавной таблицы размещены фото бывших руководителей Украины Леонида Кравчука, Леонида Кучмы, Виктора Ющенко, Виктора Януковича и нынешнего гаранта Владимира Зеленского.

Оригинальность этого «прикола» заключается в том, что лица президентов плавно смешиваются во внешности. Поэтому получается довольно забавный микс лиц.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский проведет выходные в президентской резиденции на острове Бирючий в Азовском море.

СМИ пишут, что президент на Троицу собрался отдохнуть недалеко от Мелитополя и Кирилловки. Именно там, в Херсонской области находится остров Бирючий, который входит в состав Азово-Сивашский национальный природный парк.

Резиденция на острове появилась еще во времена Никиты Хрущева.

Несмотря на то, что Зеленский поедет отдохнуть на морском побережье, вряд ли стоит ожидать, что на официальных страницах президента и первой леди появятся фото в купальных костюмах.

А вот в былые времена пара могла спокойно показывать кадры семейного пляжного отдыха.

Мы решили показать архивные фото Елены Зеленской в купальниках.

Напомним, что в допрезидентские времена Зеленские отдыхали на вилле в Италии.

“Несколько раз мы там отдыхали. Сначала мы его арендовали, потом каким образом компания [студия «Квартал 95»] ее приобрела, но с тех пор мы там уже не бывали”, – рассказывала как-то Елена Зеленская.

Теперь Зеленские будут отдыхать на даче, где раньше любила проводить время семья Виктора Януковича.

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