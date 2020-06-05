У Севастополі при ремонті дороги в асфальт закатали килим
Як передає Politeka.net, відповідний знімок опублікували в соцмережі.
"Я думала такого не буває. Днями побачила в стрічці килим на дорозі, посміхнувся. Сьогодні побачила, що килим закатали в асфальт. Це Севастополь. У мене все", йдеться в підписі до світлини.
На кадрі видно, що лише невеликий шматок старого радянського килима залишився стирчати з-під асфальту.
Користувачів мережі такий знімок повеселив, а деякі навіть знайшли причину такого "унікального" ремонту дороги.
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"А що якщо килим злетить?", "Так от і килимовий метод ремонту доріг", "Велике будівництво Зеленського і поруч не стояло", "Російські дороги дійшли до Криму", "Та що ви знаєте про на-на технологіях", "Може вже пора зайнятися справою це ваша країна. Вистачить дурня валяти. Люди життя коротке. Зрозумійте.", "Це на випадок приїзду Путіна. Відковиряли асфальт - будь ласка, - килим", - писали під постом.
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