В Севастополе при ремонте дороги в асфальт закатали ковер



Как передает Politeka.net, соответственный снимок опубликовали в соцсетях.



"Я думала такого не бывает. На днях увидела в ленте ковер на дороге, улыбнуло. Сегодня увидела, что ковер закатали в асфальт. Это Севастополь. У меня все", говориться в подписи к снимку.

На кадре видно, что лишь небольшой кусок старого советского ковра остался торчать из-под асфальта.

Пользователей сети такой снимок повеселил, а некоторые даже нашли причину такого "уникального" ремонта дороги.

"А что если ковер взлетит?", "Так вот и ковровый метод ремонта дорог", "Большая стройка Зеленского и рядом не стояла", "Российские дороги дошли до Крыма", "Да что вы знаете о на-на технологиях", "Может уже пора заняться делом это ваша страна. Хватит дурака валять. Люди жизнь коротка. Поймите.", "Это на случай приезда Путина. Отковыряли асфальт - пожалуйста , ковёр", "Встречают обнуленного", - писали под постом.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

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