Відносини між Україною і Росією налагодяться, попри ненависть між країнами



Таку думку озвучив російський письменник Володимир Войнович інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону в 2018 році, за кілька місяців до своєї смерті.





За його словами, ненависть українського народу до росіян сильніше, так як у них є на те причини.



"Я думаю, що це дикунство і що в осяжному майбутньому вона все-таки закінчиться. Чесно кажучи, мені здається, в українців ненависть до росіян, тому що у них більше підстав, а у росіян пропаганда працює, але внутрішньої, людського, природного ненависті немає, і коли весь цей морок закінчиться, ми (Україна і РФ - ред.) знову подружимося і відчуємо себе близькими один одному", - зазначив він.

На підтвердження своїх слів він навів Другу світову війну, коли всі ненавиділи Німеччину.

"Під час великої війни з Німеччиною, яку я дуже добре пам'ятаю, ми всі ненавиділи німців, німецька мова... А ось тепер з задоволенням ті, кого я знаю, їздять в Німеччину, спілкуються з німцями, і німці здаються не такими поганими. Пропаганда робить все-таки з людей звірів. Навіть з такого європейського народу, як німці, коли-то зробила, а зараз їх не впізнати", - уклав він.





Раніше російський режисер Юрій Гримов заявив, що українсько-російський конфлікт на Донбасі скоро не закінчиться і цей період в історії можна вважати найбільшою ганьбою.

"Мені дуже прикро, що сьогодні конфлікт з Україною вже більше, ніж політичний: це вже конфлікт між росіянами та українцями. Для мене це — велике горе. І я вважаю, що подія — це дурість. Впевнений, ми (Україна і Росія прим. ред.) дуже довго не помиримося, і кажу про це з великим жалем", - заявив він.

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