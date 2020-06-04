Отношения между Украиной и Россией наладятся, несмотря на ненависть между странами



Такое мнение озвучил российский писатель Владимир Войнович в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону в 2018 году, за несколько месяцев до своей смерти.





По его словам, ненависть украинского народа к россиянам сильнее, так как у них есть на то причины.



"Я думаю, что это дикость и что в обозримом будущем она все-таки закончится. Честно говоря, мне кажется, у украинцев больше ненависти к русским, потому что у них больше оснований, а у русских пропаганда работает, но внутренней, человеческой, естественной ненависти нет, и когда весь этот морок закончится, мы (Украина и РФ - ред.) опять подружимся и почувствуем себя близкими друг другу", - отметил он.

В подтверждение своих слов он привел Вторую мировую войну, когда все ненавидели Германию.

"Во время большой войны, с Германией, которую я очень хорошо помню, мы все ненавидели немцев, немецкий язык... А вот теперь с удовольствием те, кого я знаю, ездят в Германию, общаются с немцами, и немцы кажутся не такими плохими. Пропаганда делает все-таки из людей зверей. Даже из такого европейского народа, как немцы, когда-то сделала, а сейчас их не узнать", - заключил он.





Ранее российский режиссер Юрий Грымов заявил, что украинско-российский конфликт на Донбассе скоро не закончится и этот период в истории можно считать самым большим позором.

"Мне очень обидно, что сегодня конфликт с Украиной уже больше, чем политический: это уже конфликт между русскими и украинцами. Для меня это — большое горе. И я считаю, что произошедшее — это глупость. Уверен, мы (Украина и Россия прим. ред.) очень долго не помиримся, и говорю об этом с огромным сожалением", - заявил он.

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