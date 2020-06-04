Співак Павло Зібров висловився про артистів, які йдуть у політику

Свій коментар він дав в інтерв'ю ведучій Каті Осадчій, передає ТСН.

За його словами, його самого неодноразово намагалися заманити в політику

"Політична сила протягом 18 років пропонувала мені бути разом з нею. Я сказав: "Дякую, я вас підтримаю, але я буду займатися своєю улюбленою справою", - поділився співак.

Також співак прокоментував вибір артистів, які зараз зібралися в політику.

"Ось я дивлюся на своїх колег і мені їх шкода, якщо чесно. Тобі Бог дав співати, малювати, писати, творити пісні, вірші, а ти йдеш займатися не своєю справою (політики - ред.)", - говорив Зібров.

До речі, співак впевнений, що немає нічого страшно в тому, що українці розмовляють російською.

"Не потрібно робити в Україні проблем на тлі двомовності. Так людей виховала дійсність, немає сенсу їх переучувати. Попри все, вони залишилися жити в державі, нікуди не поділися. Російськомовні нормально сприймають україномовний матеріал і навпаки. Ніколи не було бійок на цьому тлі", - зазначив співак.

Нагадаємо, що Ліна Костенко та Олег Скрипка жорстко обложили президента: «політична біжутерія не потрібна».

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