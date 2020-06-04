Певец Павло Зибров высказался об артистах, которые идут в политику

Свой комментарий он дал в интервью ведущей Кате Осадчей, передает ТСН.



По его словам, его самого пытались неоднократно заманить в политику.



"Политическая сила на протяжении 18 лет предлагала мне быть вместе с ней. Я сказал: "Спасибо, я вас поддержу, но я буду заниматься своим любимым делом", - поделился певец.

Также певец прокомментировал выбор артистов, которые сейчас собрались в политику.

"Вот я смотрю на своих коллег и мне их жаль, если честно. Тебе Бог дал петь, рисовать, писать, творить песни, стихи, а ты идешь заниматься не своим делом (политикой - ред.)", - говорил Зибров.

К слову, певец уверен, что нет ничего страшно в том, что украинцы разговаривают на русском.

"Не нужно делать в Украине проблем на фоне двуязычия. Так людей воспитала действительность, нет смысла их переучивать. Несмотря на все, они остались жить в государстве, никуда не делись. Русскоязычные нормально воспринимают украиноязычный материал и наоборот. Никогда не было потасовок на этом фоне", - отметил певец.

Напомним, что Лина Костенко и Олег Скрипка жестко осадили президента: «политическая бижутерия не нужна».

Как сообщала Politeka, Кондратюк резко высказался о примирении России и Украины: "Нельзя никак".

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