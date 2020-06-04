Шість років життя в окупації перетворили Донецьк з одного з найбільш красивих й успішних міст у місце, де відкриття нової зупинки подається як досягнення

Про те, як змінилися приводи для радості і гордості в Донецьку під крилом «руського миру», наочно продемонстрував однією картинкою блогер Фашик Донецький.

На ній показано, що будувалося і відкривалося в українському Донецьку, і що під виглядом прориву втюхують жителям окупанти.

Так, якщо в травні 2012 року в Донецьку відкрили новий термінал аеропорту, який потім знищили бойовики, то зараз там під прицілами камер відкривають автобусну зупинку, перерізаючи червону стрічку.

Якщо в 2009 році Донецьк святкував відкриття найсучаснішого стадіону «Донбас Арена», то після приходу «руського миру» освітлений таксофон – досягнення століття.

Знову ж у 2012 році після масштабної реконструкції в місті-мільйоннику відкрили залізничний вокзал, через який ходили найсучасніші потяги. Зараз же максимум, що бачать стіни будівлі, – тепловоз із двома вагонами.

Якщо при Україні місто закуповувало десятками нові тролейбуси, то тепер новина дня – поява на лінії «модернізованого тролейбуса». Простіше кажучи, помитого і підфарбованого.

Раніше ми писали про те, що «ДНР» і «ЛНР» вирішили витравити все українське і офіційно відмовилися від української мови, зробивши російську єдиною державною заради «якнайшвидшої інтеграції в Росію».

І ще одне досягнення:

Знаете такое выражение: "курам на смех"? В оккупированном Дебальцево его теперь тоже знают.

Вместе с "русским миром" город проделал огромный путь: от металлургических и машиностроительных заводов до торжественного открытия продуктового ларька.

Спасибо российским освободителям! pic.twitter.com/hufUrA8q8E — Մιtαuskαs на карантине 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) June 4, 2020

Тим часом у місцевих пабликах у соцмережах жителі окупованих територій скаржаться на те, що ніякого прогресу після того, як «відокремилися» від ненависної їм України, не спостерігається. Жителі жаліються на закриття кордону і відсутність елементарних умов для існування.

«Банківська система відсутня. Прості блага цивілізації як аеропорт і залізничний транспорт нам недоступне! Мізерні зарплати і пенсії! Безперервні обстріли мирних жителів», – пише користувач у пабліку «Чорний список. Макіївка».

Нагадаємо, у "ДНР" вирішили нанести удар по економіці України.

Як повідомляла Politeka, бойовики «Л/ДНР» приведені в бойову готовність.

Також Politeka писала, що українці зі своєї кишені заплатять за "Вечірній квартал" і "екстрасенсів" для ОРДЛО.