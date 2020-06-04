Шість років життя в окупації перетворили Донецьк з одного з найбільш красивих й успішних міст  у місце, де відкриття нової зупинки подається як досягнення

Про те, як змінилися приводи для радості і гордості в Донецьку під крилом «руського миру», наочно продемонстрував однією картинкою блогер Фашик Донецький.

На ній показано, що будувалося і відкривалося в українському Донецьку, і що під виглядом прориву втюхують жителям окупанти.

Так, якщо в травні 2012 року в Донецьку відкрили новий термінал аеропорту, який потім знищили бойовики, то зараз там під прицілами камер відкривають автобусну зупинку, перерізаючи червону стрічку.

Популярні новини зараз

ПриватБанк раптово залишив українців без грошей, кредитний ліміт урізують: що сталося

Українці масово позбавляються від долара, важлива заява НБУ: що відбувається з курсом валют

Російська Кардашьян розляглася на шезлонгу і "втратила" бікіні між пишних форм: "Прекрасна"

Удар курсу, безкоштовні евробляхи і українці без грошей – головне за ніч
Показати ще

Якщо в 2009 році Донецьк святкував відкриття найсучаснішого стадіону «Донбас Арена», то після приходу «руського миру» освітлений таксофон – досягнення століття.

Знову ж у 2012 році після масштабної реконструкції в місті-мільйоннику відкрили залізничний вокзал, через який ходили найсучасніші потяги. Зараз же максимум, що бачать стіни будівлі, – тепловоз із двома вагонами.

Якщо при Україні місто закуповувало десятками нові тролейбуси, то тепер новина дня – поява на лінії «модернізованого тролейбуса». Простіше кажучи, помитого і підфарбованого.

Раніше ми писали про те, що «ДНР» і «ЛНР» вирішили витравити все українське і офіційно відмовилися від української мови, зробивши російську єдиною державною заради «якнайшвидшої інтеграції в Росію».

леонид пасечник, лнр,

І ще одне досягнення: 

Тим часом у місцевих пабликах у соцмережах жителі окупованих територій скаржаться на те, що ніякого прогресу після того, як «відокремилися» від ненависної їм України, не спостерігається. Жителі жаліються на закриття кордону і відсутність елементарних умов для існування.

«Банківська система відсутня. Прості блага цивілізації як аеропорт і залізничний транспорт нам недоступне!  Мізерні зарплати і пенсії! Безперервні обстріли мирних жителів», – пише користувач у пабліку «Чорний список. Макіївка».

Нагадаємо, у "ДНР" вирішили нанести удар по економіці України.

Як повідомляла Politeka, бойовики «Л/ДНР» приведені в бойову готовність.

Також Politeka писала, що українці зі своєї кишені заплатять за "Вечірній квартал" і "екстрасенсів" для ОРДЛО.