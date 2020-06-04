Шесть лет жизни в оккупации превратили Донецк из одного из самых красивых и успешных городов  в место, где открытие новой остановки подается как достижение

О том, как изменились поводы для радости и гордости в Донецке под крылом «русского мира», наглядно продемонстрировал одной картинкой блогер Фашик Донецкий.

На ней показано, что строилось и открывалось в украинском Донецке, и что под видом прорыва втюхивают жителям оккупанты.

Так, если в мае 2012 года в Донецке открыли новый терминал аэропорта, который потом уничтожили боевики, то сейчас там под прицелами камер открывают автобусную остановку, перерезая красную ленточку.

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Если в 2009 году Донецк праздновал открытие современнейшего стадиона «Донбасс Арена», то после прихода «Русского мира» освещенный таксофон – достижение века.

Опять же в 2012 году после масштабной реконструкции в городе-миллионнике открыли железнодорожный вокзал, через который ходили самые современные поезда. Сейчас же максимум, что видят стены здания, – тепловоз с двумя вагонами.

Если при Украине город закупал десятками новые троллейбусы, то теперь новость дня – появление на линии «модернизированного троллейбуса». Проще говоря, помытого и подкрашенного.

Ранее мы писали о том, что в «ДНР» и «ЛНР» решили вытравить все украинское и официально отказались от украинского языка, сделав российский единственным государственным ради «скорейшей интеграции в Россию».

леонид пасечник, лнр,

Тем временем в местных пабликах в соцсетях жители оккупированных территорий жалуются на то, что никакого прогресса после того, как «отделились» от ненавистной им Украины, не наблюдается. Жители сетуют на закрытие границы и отсутствие элементарных условий для существования.

«Банковская система отсутствует. Простые блага цивилизации как аэропорт и жд транспорт нам недоступно!  Мизерные зарплаты и пенсии! Непрекращающиеся обстрелы мирных жителей», – пишет пользователь в группе «Черный список. Макеевка».

Напомним, в "ДНР" решили нанести "удар" по экономике Украины.

Как сообщала Politeka, боевики «Л/ДНР» приведены в боевую готовность.

Также Politeka писала, что украинцы из своего кармана заплатят за "Вечерний квартал" и "экстрасенсов" для ОРДЛО.