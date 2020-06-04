В РФ повторяться протести, які відбуваються в США
Як передає Politeka.net, таку думку висловив політолог і соціолог Віктор Небоженко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, зміна риторики пропагандистів в РФ з України на США не дає ніякого приводу для радості владі Росії.
"В Кремлі з'явилася нова потужна «страшилка» для росіян: «хочете, щоб у нас було як в Америці?». І якщо Україну в пропагандистському, телевізійному світі Кремля зневажають як країну, яка не зуміла захиститися від віроломства і підступності «брата-сусіда», від російської агресії, завдяки зраді свій еліти і уряду, то бунтівний Америку, ймовірно, будуть жалкувати, поважати і тихо радіти", - зазначив політолог.
За його словами, в РФ не зовсім розуміють, що відбувається в США не громадянська війна, а "початок Перебудови".
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"Приблизно з такою спалахи агресії і ненависті, але більш жорстокою і страшною починалася горбачовська Перебудова в СРСР", - нагадав експерт.
Політолог упевнений, що сценарій США може повторити і РФ.
"Путін навіть не підозрює, що його країну чекає Перебудова -2, початок якої він випадково запустив своєю конституційною реформою і попаданням в жахливий соціально-економічна криза", - уклав він.
Раніше ми повідомляли, що по всій Росії почалися масові протести з-за карантину.
Повстали росіяни в Ростові-на-Дону, Уфі, Красноярську, Єкатеринбурзі, Самарі, а також Санкт-Петербурзі та Москві.
Щоправда, росіяни не виходять протестувати на вулиці, а влаштували цифрові мітинги, оскільки скупчення на вулицях у період пандемії офіційно заборонені. Щоб висловити своє невдоволення, вони використовували різні додатки з навігацією.
Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.
Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.
Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.