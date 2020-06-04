Цього вже не уникнути

В РФ повторяться протести, які відбуваються в США



Як передає Politeka.net, таку думку висловив політолог і соціолог Віктор Небоженко на своїй сторінці в Facebook.



За його словами, зміна риторики пропагандистів в РФ з України на США не дає ніякого приводу для радості владі Росії.

"В Кремлі з'явилася нова потужна «страшилка» для росіян: «хочете, щоб у нас було як в Америці?». І якщо Україну в пропагандистському, телевізійному світі Кремля зневажають як країну, яка не зуміла захиститися від віроломства і підступності «брата-сусіда», від російської агресії, завдяки зраді свій еліти і уряду, то бунтівний Америку, ймовірно, будуть жалкувати, поважати і тихо радіти", - зазначив політолог.

За його словами, в РФ не зовсім розуміють, що відбувається в США не громадянська війна, а "початок Перебудови".

"Приблизно з такою спалахи агресії і ненависті, але більш жорстокою і страшною починалася горбачовська Перебудова в СРСР", - нагадав експерт.

Політолог упевнений, що сценарій США може повторити і РФ.