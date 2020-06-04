У Верховній Раді України стався кумедний конфуз
Як передає Politeka.net, відповідне фото опублікувала журналіст Юлія Забєліна на своїй сторінці в Facebook.
"У Верховній Раді хтось з депутатів втратив 100 доларів, ніхто не зізнається чиї і ніхто не піднімає))", - повідомила вона в підписі до посту.
Українці тут же почали обговорювати такий кумедний випадок зі стін парламенту.
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"Хабарі нині стали настільки витонченими... Не прикопаєся.", "Бояться що ловлять на живця)", "Просто в ВР таке не помічають. Це як у людей на вулиці 25 коп))", " Це Ляшко спеціально кинув) не ведіться))", "найчесніші люди України", "Хіба це гроші? Та їм просто навіть взападло нахилитися за однієї такої купюрой)))"
Раніше фотографу в залі Верховної ради вдалося зловити смішний, і навіть трохи ніжний, кадр.
На ньому народні депутати від Європейської солідарності Петро Порошенко і Олексій Гончаренко триматися за руки в парламентському залі.
Який розмова відбувалася в той момент між політиками достеменно невідомо, але кадр вдався унікальним.
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