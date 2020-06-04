Як вам такий вчинок депутатів?

У Верховній Раді України стався кумедний конфуз

Як передає Politeka.net, відповідне фото опублікувала журналіст Юлія Забєліна на своїй сторінці в Facebook.

"У Верховній Раді хтось з депутатів втратив 100 доларів, ніхто не зізнається чиї і ніхто не піднімає))", - повідомила вона в підписі до посту.

Українці тут же почали обговорювати такий кумедний випадок зі стін парламенту.

"Хабарі нині стали настільки витонченими... Не прикопаєся.", "Бояться що ловлять на живця)", "Просто в ВР таке не помічають. Це як у людей на вулиці 25 коп))", " Це Ляшко спеціально кинув) не ведіться))", "найчесніші люди України", "Хіба це гроші? Та їм просто навіть взападло нахилитися за однієї такої купюрой)))"