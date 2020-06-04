У Верховній Раді України стався кумедний конфуз

Як передає Politeka.net, відповідне фото опублікувала журналіст Юлія Забєліна на своїй сторінці в Facebook.

"У Верховній Раді хтось з депутатів втратив 100 доларів, ніхто не зізнається чиї і ніхто не піднімає))", - повідомила вона в підписі до посту.

Українці тут же почали обговорювати такий кумедний випадок зі стін парламенту.

Популярні новини зараз

Продовження карантину, нові штрафи до 85 тисяч гривень і паніка в обмінниках - головне за ніч

За серце української «холостячки» побореться один Зеленського: "Мішина, зустрічай!"

«Дві тисячі штрафу»: у Приватбанку пояснили, звідки беруться борги на картках українців

"Повністю звільнені від сплати": пенсіонерам повідомили радісну новину, що змінилося
Показати ще

"Хабарі нині стали настільки витонченими... Не прикопаєся.", "Бояться що ловлять на живця)", "Просто в ВР таке не помічають. Це як у людей на вулиці 25 коп))", " Це Ляшко спеціально кинув) не ведіться))", "найчесніші люди України", "Хіба це гроші? Та їм просто навіть взападло нахилитися за однієї такої купюрой)))"

Раніше  фотографу в залі Верховної ради вдалося зловити смішний, і навіть трохи ніжний, кадр. 

На ньому народні депутати від Європейської солідарності Петро Порошенко і Олексій Гончаренко триматися за руки в парламентському залі.

Який розмова відбувалася в той момент між політиками достеменно невідомо, але кадр вдався унікальним.

Нагадаємо, що який сором: Ківа зробив собі приємно в Раді після листування з моделлю, скандальне відео.

Як повідомляла Politeka, "Джокер, якого ми заслужили": одіозний Ківа після "рукоблудства" убив наповал новою витівкою в Раді

Також Politeka писала про те, що в "Слуги народу" придумали покарання Яременко після інтим-скандалу: що чекає "прославився" нардепа