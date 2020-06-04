Как вам такой поступок депутатов?

В Верховной Раде Украины произошел забавный конфуз

Как передает Politeka.net, соответственное фото опубликовала журналист Юлия Забелина на своей страничке в Facebook.

"В Верховной Раде кто то из депутатов потерял 100 долларов, никто не признается чьи и никто не поднимает))", - сообщила она в подписи к посту.

Украинцы тут же принялись обсуждать такой забавный случай со стен парламента.

"Взятки нынче стали настолько изощренными... Не прикопаешься.", "Боятся что ловят на живца)", "Просто в ВР такое не замечают. Это как у людей на улице 25 коп))", " Это Ляшко специально кинул) не ведитесь))", "Самые честные люди Украины", "Разве это деньги? Да им просто даже западло наклониться за одной такой купюрой)))"