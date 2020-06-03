Російський музикант Костянтин Кінчев, фронтмен колись популярної рок-групи "Аліса" різко висловився про життя в Росії і розкритикував політиків РФ

За його словами, нинішній уряд Росії нічим не відрізняється від уряду СРСР - "нагорі сидять такі ж упирі".

Такою думкою він поділився 2018 року в інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

На питання Дудя, чим Кінчеву не подобався "совок", музикант відповів - "всім".

"Лицемірством, фальшю. Що молоді не подобається в державі - ось саме цим, повсюди: брехня, лицемірство, фальш", - чесно відповів музикант.

Коли ж блогер уточнив у Кінчева, чим нинішня держава відрізняється від радянської, музикант відповів не менш різко.

"Так, мабуть, нічим сучасна Росія не відрізняється від СРСР. Такі ж упирі ледарі сидять нагорі. Але суть полягає в тому, що навколо дуже багато тих, хто хоче забрати у нас всі ресурси. Тому нехай буде сильна армія і флот у Росії", - заявив він.

Також раніше повідомлялося, що російський музичний критик і письменник Артемій Троїцький висловився про владу РФ.

За його словами, росіяни будуть терпіти, протестувати, ходити на мітинги, писати обурені пости в інтернеті, але у них немає енергії і запалу, щоб скинути владу президента Володимира Путіна.

Він пояснив, що саме через це не варто розраховувати на революції і подобу майданів в Росії, та й у самого Кремля ще достатньо внутрішніх резервів для підтримки своєї сили.

Нагадаємо, що відомий режисер назвав терміни примирення між Україною та Росією.

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