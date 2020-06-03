Утримався на голосуванні тільки один "депутат"

В «ЛНР» російська мова стала «єдиною державною»

Відповідне рішення ухвалили так звані депутати «Народної Ради ЛНР», передає Politeka.net з посиланням на місцеві інформресурси.

Вніс «закон» на розгляд ватажок «республіки»Леонід Пасічник.

«Державна мова, яка використовується громадянами повсюдно, покликана виконувати консолідуючу роль населення країни, забезпечувати її цілісність. Саме російська мова в силу історико-культурних традицій відіграє визначальну роль у консолідації та культурному розвитку народу Луганської Народної Республіки», – заявила «повноважний представник глави ЛНР в Народній Раді» Ніна Галан.

За словами чиновниці, російська мова є «однією з шести офіційних мов ООН, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій, має статус світової мови і використовується практично у всіх колишніх республіках СРСР».

При цьому верхівка «ЛНР» підкреслила, що не заперечує і не применшує права на користування «іншими мовами», до яких тепер належить й українська.

За закон, який, серед іншого, «сприятиме посиленню інтеграційних процесів між ЛНР і Російською Федерацією», проголосували 42 присутніх на пленарному засіданні «депутатів», один утримався.

У мережі вже відреагували на таку діяльність окупантів. Блогер Necro Mancer назвав те, що відбувається, «давно очікуваною дією».

У коментарях користувачі висловили свої думки з приводу «закону».

«А що, по-луганськи в Луганську вже не хто не говорить? яку мову прос*али, онуки цього їм не пробачать», «виродки і російські маріонетки», «Перехід на расєйскіє стандарти передбачає і таку заборону. А ще попереду стандарти пляшкових присідань, стояння на колінах з жалюгідними проханнями до хутіна і сувора школа вибачень перед кадиркою. Руський мір - він такий», «значить, росіяни ф*шисты почали етнічні чистки», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що в «ДНР», виступили з вимогами узгодити з ними й «ЛНР» закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України. Таку заяву зробив ватажок терористів Денис Пушилін, передають сепаратистські ЗМІ.

Нагадаємо, головний бойовик «ДНР» готується приєднати Донбас до Росії.

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.

Також Politeka писала, що сильний союзник України поставив Зеленського в глухий кут через Донбас.