В «ЛНР» російська мова стала «єдиною державною»

Відповідне рішення ухвалили так звані депутати «Народної Ради ЛНР», передає Politeka.net з посиланням на місцеві інформресурси.

Вніс «закон» на розгляд ватажок «республіки»Леонід Пасічник.

леонид пасечник, лнр,

«Державна мова, яка використовується громадянами повсюдно, покликана виконувати консолідуючу роль населення країни, забезпечувати її цілісність. Саме російська мова в силу історико-культурних традицій відіграє визначальну роль у консолідації та культурному розвитку народу Луганської Народної Республіки», – заявила «повноважний представник глави ЛНР в Народній Раді» Ніна Галан.

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За словами чиновниці, російська мова є «однією з шести офіційних мов ООН, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій, має статус світової мови і використовується практично у всіх колишніх республіках СРСР».

При цьому верхівка «ЛНР» підкреслила, що не заперечує і не применшує права на користування «іншими мовами», до яких тепер належить й українська.

За закон, який, серед іншого, «сприятиме посиленню інтеграційних процесів між ЛНР і Російською Федерацією», проголосували 42 присутніх на пленарному засіданні «депутатів», один утримався.

У мережі вже відреагували на таку діяльність окупантів. Блогер Necro Mancer назвав те, що відбувається, «давно очікуваною дією».

У коментарях користувачі висловили свої думки з приводу «закону».

«А що, по-луганськи в Луганську вже не хто не говорить?  яку мову прос*али, онуки цього їм не пробачать», «виродки і російські маріонетки», «Перехід на расєйскіє стандарти передбачає і таку заборону. А ще попереду стандарти пляшкових присідань, стояння на колінах з жалюгідними проханнями до хутіна і сувора школа вибачень перед кадиркою. Руський мір - він такий», «значить, росіяни ф*шисты почали етнічні чистки», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що в «ДНР», виступили з вимогами узгодити з ними й «ЛНР» закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України. Таку заяву зробив ватажок терористів Денис Пушилін, передають сепаратистські ЗМІ.

Нагадаємо, головний бойовик «ДНР» готується приєднати Донбас до Росії.

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.

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