Воздержался на голосовании только один "депутат"

В «ЛНР» русский язык стал «единственным государственным»

Соответствующее решение приняли так называемые депутаты «Народного Совета ЛНР», передает Politeka.net со ссылкой на местные информресурсы.

Внес «закон» на рассмотрение главарь «республики»Леонид Пасечник.

«Государственный язык, используемый гражданами повсеместно, призван выполнять консолидирующую роль населения страны, обеспечивать ее целостность. Именно русский язык в силу историко-культурных традиций играет определяющую роль в консолидации и культурном развитии народа Луганской Народной Республики», – заявила «полномочный представитель главы ЛНР в Народном Совете» Нина Галан.

По словам чиновницы, русский язык является «одним из шести официальных языков ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций, имеет статус мирового языка и используется практически во всех бывших республиках СССР».

При этом верхушка «ЛНР» подчеркнула, что не отрицает и не умаляет права на пользование «другими языками», к которым теперь относится и украинский.

За закон, который, среди прочего, «будет способствовать усилению интеграционных процессов между ЛНР и Российской Федерацией», проголосовали 42 присутствующих на пленарном заседании «депутатов», один воздержался.

В сети уже отреагировали на такую деятельность оккупантов. Блогер Necro Mancer назвал происходящее «давно ожидаемым действием».

В комментариях пользователи высказали свои мнения по поводу «закона».

«А что, по-лугански в Луганске уже не кто не говорит? Какой язык прос*али, внуки этого им не простят», «уроды и российские марионетки», «Переход на рассейские стандарты предполагает и такой запрет. А еще впереди стандарты бутылочных приседаний, стояния на коленях с жалкими просьбами к хутину и суровая школа извинений перед кадиркой. Русской мир - он такой», «значит, русские ф*шисты начали этнические чистки», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что в «ДНР» выступили с требованиями согласовать с ними и «ЛНР» закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины. Такое заявление сделал главарь террористов Денис Пушилин, передают сепаратистские СМИ.

Напомним, главный боевик «ДНР» готовится присоединить Донбасс к России.

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за Донбасса.