Прихильники «руського миру» на сьомий рік окупації почали розуміти, що життя під крилом РФ зовсім не схоже на рай

У місцевих пабліках у соцмережах жителі окупованих територій скаржаться на те, що ніякого прогресу після того, як «відокремилися» від ненависної їм України, не спостерігається. Відповідним скріном поділився у своєму телеграм-каналі блогер Фашик Донецький.

У публікації анонімний автор скаржиться на життя на підконтрольній бойовикам території. За його словами, в жодній країні світу немає шість років поспіль комендантської години.

«Банківська система відсутня. Прості блага цивілізації як аеропорт і залізничний транспорт нам недоступні! Мізерні зарплати і пенсії! Безперервні обстріли мирних жителів», – пише користувач у групі «Чорний список. Макіївка».

Ще одна біда – закриті кордони, які невідомо, чи відкриють взагалі. Людина пише, що їх «закрили в клітці».

«Якщо ви кордони закрили, то забезпечте всередині республіки нормальні умови для життя! Пішов сьомий рік… Сьомий! І ніякого прогресу!!!», – обурюється невідомий мешканець Донбасу.

Раніше ми писали про те, що в ОРДЛО запустили в соцмережі новий флешмоб, адресований росіянам. Про нього розповів блогер Фашик Донецький.

«Запрошую всіх на фотовиставку ідіотів. На повному серйозі. На виставці будуть реальні фото тих, хто ненавидить Україну, топить за рф, за динири, але, с*ка, чомусь не хоче жити на безбіндерщині. Всі збіги - не збіг», – емоційно заявив він.

Хештег #откройтепутькпривычнойжизни – вимога жителів окупованих територій України до росіян відкрити кордон і пустити їх на заробітки в РФ.

Нагадаємо, у "ДНР" вирішили нанести удар по економіці України.

Як повідомляла Politeka, бойовики «Л/ДНР» приведені в бойову готовність.

Також Politeka писала, що українці зі своєї кишені заплатять за "Вечірній квартал" й "екстрасенсів" для ОРДЛО.