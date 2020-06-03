Сторонники «русского мира» на седьмой год оккупации начали понимать, что жизнь под крылом РФ совершенно не похожа на рай

В местных пабликах в соцсетях жители оккупированных территорий жалуются на то, что никакого прогресса после того, как «отделились» от ненавистной им Украины, не наблюдается. Соответствующим скрином поделился в своем телеграм-канале блогер Фашик Донецкий.

В публикации анонимный автор жалуется на жизнь на подконтрольной боевикам территории. По его словам, ни в одной стране мира нет шесть лет подряд комендантского часа.

«Банковская система отсутствует. Простые блага цивилизации как аэропорт и жд транспорт нам недоступно! Мизерные зарплаты и пенсии! Непрекращающиеся обстрелы мирных жителей», – пишет пользователь в группе «Черный список. Макеевка».

Еще одна беда – закрытые границы, которые неизвестно, откроют ли вообще. Человек пишет, что их «закрыли в клетке».

«Если вы границы закрыли, то обеспечьте внутри республики нормальные условия для жизни! Пошел седьмой год… Седьмой! И никакого прогресса!!!», – негодует неизвестный житель Донбасса.

Ранее мы писали о том, что в ОРДЛО запустили в соцсети новый флешмоб, адресованный россиянам. О нем рассказал блогер Фашик Донецкий.

«Приглашаю всех на фотовыставку идиотов. На полном серьезе. На выставке будут реальные фото тех, кто ненавидит Украину, топит за рф, за дыныры, но, с*ка, почему-то не хочет жить на безбиндерщине. Все совпадения - не совпадения», – эмоционально заявил он.

Хэштег #откройтепутькпривычнойжизни – требование жителей оккупированных территорий Украины к россиянам открыть границу и пустить их на заработки в РФ.

Напомним, в "ДНР" решили нанести "удар" по экономике Украины.

Как сообщала Politeka, боевики «Л/ДНР» приведены в боевую готовность.

Также Politeka писала, что украинцы из своего кармана заплатят за "Вечерний квартал" и "экстрасенсов" для ОРДЛО.